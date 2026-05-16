Şarjlı motosiklet tutuşunca vatandaşlar dumandan etkilendi

Balıkesir'de bir apartmanın boşluğunda şarja takılan elektrikli motosiklette yangın çıktı. 8 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Hacıilbey Mahallesi 9800 Sokak’ta bulunan bir apartman boşluğunda şarja takılan haldeki elektrikli motosiklette yangın çıktı. Tüm apartmanı saran duman nedeniyle bina sakinleri panikle dışarı çıkmaya çalışırken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

BİNADA YANGIN OANİĞİ: ŞARJLI MOTOSİKLET ALEV ALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Apartmanda bulunan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir motosiklet
