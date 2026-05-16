Genç kadın toprağa verildi, onu hayattan koparan sürücü tutuklandı

Olay, dün Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana gelmişti. Emine A. (48) idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, ters istikamette hızlıca ilerleyerek caddeyi aştıktan sonra Şirinyer Sokak'ın kaldırımında bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'u (35) ezmişti. Kurtulmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Gökçe Kurtulmuş'un cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü. Genç kadının kederli ailesi cenaze töreninde gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Emine A. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır