Mardin’de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat kara yolunun Hürriyet Caddesi mevkiinde 34 DZ 1389 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada M.S.A. (68), A.A.C. (50) ve T.A. (75) yaralandı.

DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ömerli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan T.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

vefat Mardin kaza
