Türk Yıldızları’ndan Aile Festivali’nde görsel şölen

Çorum Millet Bahçesi’nde Valilik ve Belediye katkılarıyla düzenlenen "Aile Festivali", birbirinden renkli görüntülerle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. "Biz Büyük Bir Aileyiz" mottosuyla gerçekleştirilen festivalde, vatandaşların en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu oldu.

Alanı dolduran vatandaşlar, Türk Yıldızları’nın gösterisini heyecanla takip etti. Gökyüzünde sergilenen manevralar ve senkronize uçuşlar, izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Pilotların çelik kanatlarıyla yaptığı gösteri, festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Görsel şölene dönüşen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Türk Yıldızları’nın performansı, alanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

