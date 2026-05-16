Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de: "Çok daha iyi yerlere geleceğiz, gece gündüz çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, buarada yaptığı konuşmada, "Bu ülkede annelerin yüreği yanmasın. Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOCAELİ'DE: "TÜRK GENCİ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Gençler, geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizlerin içinden çıkacak. Türk genci başımızın tacıdır. Gençlerimizin birliği bahçemizin en güzel fidanıdır.

"MİLLET OLARAK ÜZERİMİZE SERPİLEN ÖLÜ TOPRAĞINDAN KURTULMUŞ DURUMDAYIZ"

Genç kardeşlerim. Dünya artık eski dünya değil. Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran, masada sözü dinlenen, sahada etkisi olan Türkiye var. Ve bunda sizin emeğiniz ve alın teriniz var.

Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz, gücümüzü biliyoruz, potansiyelimizin farkındayız.

Nasıl ki savunma sanayinde çağ atladıysak, enerjide sınıf atladıysak, terör örgütleriyle mücadelede başarı sağladıysak ekonomi ve istihdamda da birlikte yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Yeter ki heyecanımızı korumaya devam edelim.

Türk Dünyası Gençlik Kampı'nı bu yıl Kocaeli'nde düzenleyeceğiz. Bu düşüncelerle sizi saygıyla selamlıyorum."

KOCAELİ STADYUMU'NDA ZAYN SOFUOĞLU'NDAN MOTOSİKLET ŞOVU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşması öncesinde Turka Kocaeli Stadyumu'nun zeminine inen eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, Türk bayrağı dalgalandırdığı motosikletiyle yaptığı akrobatik şovla tribünlerden büyük alkış topladı.