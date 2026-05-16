Antalya'da sır olay! Turist kadın otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın otel odasında ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsveç uyruklu olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Svetlana Natalia Linder isimli kadın, kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Otel personelinin kapıyı açmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

