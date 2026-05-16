Konya'da aile vahşeti! Parkta kanlar içinde bulunan çocuk katliam yapmış

Konya'da bugün kan donduran bir vahşet yaşandı. Polis ekipleri parkta elleri kanlı bir şekilde bulunan hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in anne ve babasını bıçakla katlettiğini ortaya çıkardı.

Korkunç vahşet, bugün saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu. Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.

VETERİNER ÇİFT, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORMUŞ

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

HUKUK ÖĞRENCİSİYMİŞ

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

