HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma etkinlikleri yapıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde Doğa ve Su Sporları Etkinliği yapıldı. Yaklaşık 250 sporcu bu etkinlikte mücadele etti.

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma etkinlikleri yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Burdur’un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı’nda "Doğa ve Su Sporları Etkinliği" düzenlendi.

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk ü Anma etkinlikleri yapıldı 1

Yaklaşık 250 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Burdur Valiliği himayelerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mavinin ve yeşilin buluştuğu Karacaören Barajı’nda düzenlenen programda doğa yürüyüşü, kano yarışları, su sporları ve çeşitli doğa aktiviteleri yapıldı.

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk ü Anma etkinlikleri yapıldı 2

Gün boyunca devam eden etkinliklerde sporcular dereceye girebilmek için mücadele ederken vatandaşlar da etkinlikleri takip ederek keyifli anlar yaşadı.

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk ü Anma etkinlikleri yapıldı 3

Program sonunda farklı branşlarda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk ü Anma etkinlikleri yapıldı 4

Karacaören Barajı’ndaki etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken yarışmalara katılan sporcular Karacaören Barajı çok beğendiklerini ve bu tarzdaki etkinliklerin artırılmasını istedi.

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk ü Anma etkinlikleri yapıldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
600 çocuktan dev koro performansı600 çocuktan dev koro performansı
Hantavirüs pandemiye yol açar mı? Prof Dr. Tevfik Özlü açıkladıHantavirüs pandemiye yol açar mı? Prof Dr. Tevfik Özlü açıkladı

Anahtar Kelimeler:
spor Burdur etkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.