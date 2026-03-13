İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası o sözleri sosyal medyada gündem oldu: 'Hayat çok kısa'

Geçtiğimiz gün entübe edildiği açıklanan duayen tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı’nın sağlık durumu ağırlaşmış ve entübe edilmişti.

Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 2025 yılında katıldığı panelden bir kesit ortaya çıktı.

Ortaylı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler...

"Hayat çok kısa. İnsanlar bazen çok güzel olurlarsa da genç yaşta ayrılabiliyorlar. Bütün mühim olan şey tayin edemeceğimiz bir ömrü verimli hale getirmek. Huzursuz insanlar verimli olamazlar. Hem kendini yer bitirir hem de etrafını. Bunu unutmayın ona göre program yapın.Size mutluluklar, güzel tesadüfler diliyorum."

İlber Ortaylı'nın ocak ayındaki son videolu paylaşımı da tekrardan sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o video...