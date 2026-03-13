Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı: "Hocamızın vefatından derin üzüntü duydum"

Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. İlber Ortaylı için peş peşe taziye mesajları geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ortaylı için başsağlığı diledi. Paylaşımında "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum" ifadelerine yer veren Erdoğan şunları kaydetti:

"Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."