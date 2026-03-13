Yıldırım’da tarih ayağa kalkıyor

Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşümden ulaşıma, yeşil alanlardan spor tesislerine, kütüphanelerden modern pazar alanlarına kadar Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken bir yandan da ilçedeki tarihi ve kültürel yapıları ayağa kaldırıyor. Molla Yegan Medresesi, Osman Fevzi Efendi Konağı, Aşık Yunus Türbesi, İsabey Köy Camii ve birçok sivil mimari örneği yapıyı restore ederek Bursa’ya kazandıran Yıldırım Belediyesi; Müsellim Köşkü, Murad Emri Efendi Evi, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü, Hacıseyfettin Mahallesi Sivil Mimari Örneği, Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi, Selimzade Sivil Mimari Örneği, Zeyniler Mahalle Konağı ve Hacı Resul Konağı gibi çok sayıda sivil mimari örneği yapıda ise planlama ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

’Tarihi zenginliklere sahibiz’

Bursa’nın, Türkiye’nin en önemli tarihi ve kültürel zenginliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa’nın tarihi mirasının önemli bir kısmı Yıldırım’da bulunuyor. Emir Sultan’dan Cumalıkızık’a, Yeşil Türbe’den Yıldırım Külliyesi’ne ülkemizin en önemli tarihi ve kültürel yapılarına sahibiz. Yine Yıldırım, Bursa’nın çok kıymetli sivil mimari örneklerini bünyesinde barındırıyor. Geçmişten güç alarak geleceği inşa eden yönetim anlayışımız çerçevesinde zenginliklerimizi korumak ve sonraki nesillere aktarmak için projeler hazırlıyoruz" dedi.

Marka değeri yükseliyor

Yıldırım’ın tarihi ve kültürel değerlerini ayağa kaldırarak yeniden hizmete sunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun olarak restore ederek çocuk üniversitesine dönüştürdük. Yine Osman Fevzi Efendi Konağı’nı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’ne dönüştürerek Yıldırım’ın en kıymetli mekanlarından biri haline getirdik. Selimzade, Hacıseyfettin ve Yeşil mahallelerimizde bulunan onlarca sivil mimari örneği yapıyı da ayağa kaldırarak, insanlarımızın istifadesine sunuyoruz. Yine Bursa’nın en önemli tarihi akslarından olan Setbaşı- Yeşil- Emirsultan bölgesinde tarihi dokuyu yeninden gün yüzüne çıkaracak projemiz var. Yıldırım’ı, dün ile yarının birlikte yaşandığı, çevre ile insanın barışık olduğu, marka değeri yüksek bir şehir haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.



