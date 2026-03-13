Televizyondan YouTube izleyenlere kötü haber! 30 saniyelik geçilemeyen reklam dönemi başladı

Dijital içerik tüketim alışkanlıklarımız değiştikçe, platformların reklam stratejileri de buna ayak uydurmaya devam ediyor. Bu kapsamda popüler çevrimiçi video platformu YouTube'dan önemli bir karar geldi.

30 SANİYELİK YENİ REKLAM FORMATI SADECE TV'LERDE

9to5Google'da yer alan habere göre; Google, YouTube için 30 saniyelik yeni reklam formatının artık kullanıma sunulduğunu, ancak bunun yalnızca televizyonlarda geçerli olduğunu açıkladı.

Google'ın doğruladığı bilgilere göre, "VRC Non-skip" (Geçilemeyen VRC) reklamları 2 Mart itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandı ve reklamverenler artık yeni formatı kullanarak reklamlara erişebiliyor ve yayınlayabiliyor.

Bu yeni reklamlar, bağlı televizyonlarda (CTV) atlanamayan bir video olarak görünürken, diğer cihaz türlerinde daha kısa reklamlar olarak gösterilecek şekilde tasarlanmış. Google’ın yapay zekası, cihaza ve içeriğe göre “dinamik” bir şekilde optimizasyon yapıyor.

Bu reklamlar 2023 yılında duyurulmuştu ve aylardır test ediliyordu.