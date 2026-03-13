Her 7 kişiden biri risk altında! Uzman isim en önemli erken belirtiyi açıkladı

Yapılan son araştırmalara göre her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanrısev, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış beslenmenin böbrekleri tehdit ettiğini belirtti. Hastalığın sinsi ilerlediğine dikkat çeken Tanrısev, toplumun her kesimini önlem almaya çağırdı.

"EN ÖNEMLİ BELİRTİ GECE İDRARA ÇIKMAK"

Böbrek hastalıklarının en riskli yanının uzun süre semptom göstermemesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanrısev, "Böbreklerimiz fonksiyonlarını kaybetse bile vücut bu durumu uzun süre tolere edebiliyor. Bu da hastalığın ancak çok ileri evrelerde fark edilmesine yol açıyor. En önemli erken belirtilerden biri gece idrara çıkmaktır. Bu durumu yaşayan vatandaşlarımızın mutlaka bir uzmana görünmesi gerekir" dedi.

TUZ VE SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Hipertansiyon ve diyabet hastalarının en yüksek risk grubunda olduğunu hatırlatan Tanrısev, böbrek dostu bir yaşam için şu kriterleri sıraladı:

Tuz sınırı: Günlük 3 gramı aşmayın.

Su tüketimi: En az 1,5 litre su tüketin ve susadıkça su içmeyi ihmal etmeyin.

Düzenli kontrol: Özellikle risk grubundakiler rutin kontrollerine idrar tetkikini ekletmeli.

"BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI KALICI HASAR BIRAKIYOR"

Ağrı kesiciler ve bitkisel çayların masum görülmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tanrısev, "Bilinçsiz kullanılan her ilaç böbreğe yük bindirir. Özellikle içeriği bilinmeyen bitkisel takviyeler ciddi risk taşıyor. Kısa süreli kullanımlarda hasar geri döndürülebilir olsa da, kronikleşen bilinçsiz kullanımlarda böbrekte kalıcı hasarlar oluşabiliyor" uyarısında bulundu.

"NAKİL İÇİN DİYALİZE GİRMEYİ BEKLEMEYİN"

Böbrek yetmezliği sürecinde doğru bilinen bir yanlışa değinen Tanrısev, en başarılı yöntemin 'erken nakil' olduğunu belirterek, "Böbrek nakli olmak için illa ki diyaliz sürecine girmiş olmak gerekmez. Canlı vericisi olan hastalar için diyalize başlama zamanı geldiğinde doğrudan yapılan nakil, yaşam kalitesi açısından en başarılı sonuçları vermektedir" şeklinde konuştu.

ORGAN BAĞIŞINDA ŞEFFAFLIK VE GÜVEN VURGUSU

Kadavradan organ bağışı oranlarını artırmak için şeffaflığın önemine değinen Prof. Dr. Tanrısev, ailelerin sağlık sistemine olan güveninin bağış kararlarında belirleyici olduğunu söyledi. Tanrısev, "Bağışçı yakını, hastasına her şeyin yapıldığına ve sürecin titizlikle yönetildiğine inanıyorsa bağış yapmaktan çekinmiyor" ifadelerini kullandı.

