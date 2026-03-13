HABER

Ezber bozan kanser uyarısı! Meğer o gıdalar bağırsakları içten içe bitiriyormuş

Son yıllarda tıp dünyasını endişelendiren bir tablo ortaya çıktı: Genç kadınlar arasında kolorektal (kalın bağırsak) kanseri vakaları hızla artıyor. Uzmanlar, bu sinsi artışın izini sürerken okları tek bir noktaya çevirdi: Ultra işlenmiş gıdalar.

Gökçen Kökden

Genç yaş gruplarında görülen kolon kanseri artışı, genellikle genetik faktörlerden ziyade çevresel etkenlerle ve yaşam tarzıyla ilişkilendiriliyor. Bilimsel araştırmalar, özellikle Batı tipi beslenme alışkanlıklarının ve paketli gıdaların bu artışta başrol oynadığını gösteriyor.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NEDEN BU KADAR RİSKLİ

Ultra işlenmiş gıdalar sadece kilo alımına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda bağırsak mikrobiyotasını bozarak kronik iltihaplanmaya yol açıyor. Bu durum, bağırsak hücrelerinde mutasyona ve dolayısıyla kanser oluşumuna zemin hazırlıyor.

RİSK GRUBUNDAKİ BAŞLICA GIDALAR NELER?

İşlenmiş etler: Salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri.

Şekerli içecekler: Asitli içecekler ve hazır meyve suları.

Paketli atıştırmalıklar: Yüksek koruyucu madde ve katkı maddesi içeren bisküvi, cips ve hazır kekler.

Hazır yemekler: Mikrodalgada ısıtılabilen veya sadece sıcak su eklenerek hazırlanan ultra işlenmiş öğünler.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlar; açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk hissi, karın ağrısı ve bağırsak alışkanlıklarındaki uzun süreli değişimlerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Eğer bedeninizde bu belirtileri görüyorsanız mutlaka bir doktora görünmeniz tavsiye ediliyor.

