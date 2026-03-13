HABER

Google Haritalar kullanıcılarına müjde: Son yılların en büyük güncellemelerinden biri duyuruldu

Google Haritalar için son 10 yılı aşkın bir sürenin en büyük güncellemelerinden biri duyuruldu. Güncellemede yapay zeka destekli yeni özellikler yer alıyor. 3 boyutlu navigasyon özelliği Immersive Navigation ve Ask Maps özelliği ise dikkat çekiyor.

Enes Çırtlık

Günümüzde harita uygulamaları artık sadece birer navigasyon araçları olmaktan çıkıp kullanıcılara adeta rehber olmaya başladı. Bu dönüşümde yapay zekanın payı ise oldukça büyük. Bu anlamda Google da Haritalar hizmeti için kapsamlı bir adım atmış durumda.

GOOGLE HARİTALAR'A BÜYÜK GÜNCELLEME

Google, Haritalar tarafında son 10 yılı aşkın sürenin en büyük güncellemelerinden birini duyurdu.

Şirket, Gemini modelleri ile güncel harita verisini bir araya getirerek Google Maps'i daha konuşkan bir keşif aracına ve daha gelişmiş bir navigasyon platformuna dönüştürüyor.

Duyurunun merkezinde Ask Maps adlı yeni konuşma tabanlı deneyim ile Immersive Navigation adı verilen yeni nesil sürüş arayüzü yer alıyor.

GOOGLE MAPS, KONUŞARAK ARAMA VE DAHA GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DENEYİMİYLE YENİLENİYOR

Google'ın tanıttığı Ask Maps, harita uygulamasına konuşma tabanlı yeni bir kullanım katmanı ekliyor.

CNBC'nin haberine göre, kullanıcılar artık "Bir kahve kuyruğunda beklemeden telefonumu nerede şarj edebilirim ya da bu akşam ışıkları açık halka açık tenis kortu var mı?" gibi daha karmaşık ve günlük hayata dönük sorular sorabilecek.

Daha önce bu tür bilgilere ulaşmak için uzun aramalar yapmak ve çok sayıda yorumu incelemek gerekiyordu. Yeni yapıda ise Ask Maps düğmesine dokunarak sorulara doğrudan yanıt almak ve seçenekleri kişiselleştirilmiş harita üzerinde görmek mümkün olacak.

Bir yer seçildikten sonra rezervasyon oluşturma, mekanı listeye kaydetme, arkadaşlarla paylaşma ve birkaç dokunuşla yol tarifi başlatma gibi işlemler de uygulama içinden yapılabilecek.

Google, Ask Maps özelliğinin ABD ve Hindistan'da Android ile iOS için dağıtıma çıktığını açıkladı. Masaüstü desteğinin de yakında geleceği belirtildi.

ALTERNATİF ROTALAR ARTIK DAHA AÇIKLAYICI

Yeni yapay zeka sistemi alternatif rotaları da daha detaylı analiz ediyor. Uygulama artık farklı bir güzergah önerdiğinde bunun avantaj ve dezavantajlarını da açıklıyor.

Örneğin rotanın biraz daha uzun sürebileceği ancak daha az trafikte bekleneceği gibi bilgiler kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca yolculuk başlamadan önce Maps, varış noktasının Street View önizlemesini göstererek park edilebilecek yerleri de önerebiliyor.

