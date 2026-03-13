HABER

'Hep Birlikte Geleceğe Nefes' sloganıyla fidanlar toprakla buluştu

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '14 Mart Tıbbiyeliler Ormanı' için düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

'Hep Birlikte Geleceğe Nefes' sloganıyla fidanlar toprakla buluştu

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında 'Hep Birlikte Geleceğe Nefes' sloganıyla ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Yörükçayır Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları ve katılımcılar bir araya gelerek 14 Mart Tıbbiyeliler Ormanı için fidan dikti. Doğaya katkı sunmak, çevre bilincine dikkat çekmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte her bir fidan umut ve yaşamın simgesi olarak toprakla buluşturuldu. Sağlık hizmetlerini büyük bir özveriyle sürdüren sağlık çalışanları, bu anlamlı günde sadece insan sağlığı için değil aynı zamanda doğa ve çevre için de sorumluluk alarak örnek bir dayanışma sergiledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
