Aydın'da 188 bin öğrenci için ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için ikinci ara tatil başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin gireceği ara tatil, 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ara tatil öncesinde bugün son derslerine girecek. Aydın genelinde ise 877 okul ve kurumda eğitim gören 188 bin 343 öğrenci ile 15 bin 750 öğretmen ara tatil öncesi son ders gününü tamamlayacak. Hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte öğrenciler yaklaşık 9 günlük tatil yapacak. Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır