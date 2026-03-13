HABER

Osmaniye’de terör operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye’de terör örgütleri ve aranan şahıslara yönelik son 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütleri ile mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahla yağma ile hırsızlık suçlarından 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan toplam 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Osmaniye
