Şanlıurfa’da 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 kilo 150 gram sukunk maddesi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.
13.03.2026 15:01
Ezilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada ise 2 kilo 150 gram sukuk maddesi ele geçirildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
