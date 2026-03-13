HABER

Şanlıurfa’da 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 kilo 150 gram sukunk maddesi ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Ezilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada ise 2 kilo 150 gram sukuk maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

