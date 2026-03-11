HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

100 kilometrelik dikey koridor iddiası! "Türkiye zorunda kalabilir" diyerek açıkladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta, Batılı güçlerin ve bölgesel müttefiklerin Orta Doğu'da yeni bir yapı oluşturma çabasında olduğunu ileri süren gazeteci Yılmaz Bilgen, çarğıcı bir iddiada bulundu. Kürt güçlerinin Basra'ya indirilmesi planını içeren gizli bir istihbarat raporuna atıfta bulunan Birgen, Türkiye'nin sınır güvenliği için "dikey askeri koridor" stratejisini devreye sokabileceğini belirtti.

100 kilometrelik dikey koridor iddiası! "Türkiye zorunda kalabilir" diyerek açıkladı
Devrim Karadağ

Orta Doğu’daki sıcak çatışma ortamı, bölge haritalarının yeniden çizilmesine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. TGRT Haber Taksim Meydanı canlı yayınında konuşan gazeteci Yılmaz Bilgen, özellikle İran ve Irak ekseninde Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren "karanlık bir senaryonun" raftan indirildiğini savundu.

"KÜRT GÜÇLERİ DOĞRU ANI BEKLİYOR"

Bilgen, Kürt koalisyonu tarafından yapılan açıklamalara ve elindeki bir istihbarat raporuna dayanarak, bölgedeki Kürt grupların "stratejik bir bekleyiş" içinde olduğunu belirtti. Bu bekleyişin nihai hedefinin Tahran'la hesaplaşmaktan ziyade, Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir hat oluşturmak olduğunu iddia eden Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmenşah'ta bir stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yapmışlar. Yani köy köy Ova ova, Kürt güçlerinin nasıl Basra'ya indirileceğini, Van der Abbas'a indirileceğini, limanları kontrol edeceğinin projesi yapılmış."

100 kilometrelik dikey koridor iddiası! "Türkiye zorunda kalabilir" diyerek açıkladı 1

TÜRKİYE'DEN 100 KİLOMETRELİK ASKERİ HAMLE

Senaryonun hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin sessiz kalmayacağını öne süren Bilgen, sınır ötesi operasyon sinyali olarak yorumlanabilecek iddialı bir tahminde bulundu:

"Bakın önümüzdeki dönem aylar ve zaman zarfında bu karanlık senaryoya eğer karşılık bulursa Türkiye buradan dikey en az bir 100 km'lik koridor açmak zorunda kalacak. Askeri koridor açmak zorunda kalacak. Çok iddialı söylüyorum. Yani en az 100 km Türk sınırından başlayarak Başkale'den Türkiye İran sınırlarında 100 km'lik bir koridor açmak zorunda kalacak.

100 kilometrelik dikey koridor iddiası! "Türkiye zorunda kalabilir" diyerek açıkladı 2

Türkiye ve Azerbaycan bu İsrail'in İran üzerinden üretilmek istenilen kaosa çünkü bizim hiç görmediğimiz bir nokta daha var. Burada Kaşkay Türkleri var. Yani biz mesela bunu hiç konuşmuyoruz. İşte Sahra Türkmenleri var. Bunlar nerede? Ahvaz'da. Yani Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmanşah'ta bir stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yapmışlar."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti
CANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü CANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasak aşk iddiası sonrası vali yardımcısı görevden alındı!Yasak aşk iddiası sonrası vali yardımcısı görevden alındı!
Bakanlık duyurdu: Son 66 yılın en yağışlı şubat ayı yaşandı!Bakanlık duyurdu: Son 66 yılın en yağışlı şubat ayı yaşandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.