Tavşanlı’da çatı yangını paniğe neden oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin çatısından yükselen dumanlar mahallede paniğe neden olurken, dar sokaklardaki hatalı parklar itfaiye ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Olay, Ulucami Mahallesi Kütahya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yol üzerine yapılan çift sıra hatalı parklar nedeniyle binaya yaklaşmakta güçlük çekti. Daralan yolda itfaiye aracının manevra yapamaması üzerine polis ekipleri devreye girdi. Polis, yolu kapatan araç sahiplerine ulaşarak araçların çekilmesini sağladı ve trafiği açtı. Yolun boşaltılmasının ardından itfaiye ekipleri yangın mahalline ulaşarak müdahaleye başladı. İtfaiye ekiplerinin çatı katında yaptığı incelemede, yangının temizlenmeyen baca içerisinde biriken kurumların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

