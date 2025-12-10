HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gözaltına alınmışlardı! Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçerik devam ediyor

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınmışlardı! Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli adliyeye sevk edildi 1

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınmışlardı! Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli adliyeye sevk edildi 2

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınmışlardı! Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli adliyeye sevk edildi 3
Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu. (DHA)

10 Aralık 2025
10 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da acı olay! Sahilde erkek cesedi bulunduBursa'da acı olay! Sahilde erkek cesedi bulundu
Savaş sona mı eriyor? Zelesnkiy'den merak uyandıran açıklama: Tarih verdiSavaş sona mı eriyor? Zelesnkiy'den merak uyandıran açıklama: Tarih verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.