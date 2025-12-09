Son dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.



ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı. Hande Sarıoğlu'nun da ifadesine başvurulmuştu.

Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. Cebeci ve Acet ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.



Kaynak: DHA