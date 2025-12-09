HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Son dakika haberi: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda kapsamında daha önce de Meltem Acet ve Ela Rümeysa Cebeci de gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı.

Son dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 1

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı. Hande Sarıoğlu'nun da ifadesine başvurulmuştu.

Son dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 2

Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. Cebeci ve Acet ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Son dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 3

09 Aralık 2025
09 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korku dolu anlar: Kalorifer kazan dairesi cayır cayır yandıKorku dolu anlar: Kalorifer kazan dairesi cayır cayır yandı
KADES ile yardım istedi, cinayeti jandarma önlediKADES ile yardım istedi, cinayeti jandarma önledi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.