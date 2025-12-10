HABER

SONAR'ın son seçim anketinde MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son seçim anketi SONAR Araştırma'dan geldi. Hakan Bayrakçı'nın paylaştığı anket sonuçları dikkat çekerken MHP ve DEM Parti detayı ise gündem yarattı. 25 yıl sonra ilk kez bu oy oranlarının görüldüğünü belirten Bayrakçı, Terörsüz Türkiye süreci sonrası DEM Parti seçmeninin yönelimiyle ilgili de çarpıcı tespitlerde bulundu. Peki son seçim anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte çok konuşulacak detaylar...

Devrim Karadağ

Son seçim anketi yayımlandı. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, kasım ayına ilişkin Türkiye Tercihleri Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk olan Bayrakçı, partilerin aldıkları oy oranlarını değerlendirirken; MHP ve DEM Parti detayına dikkat çekti.

"MHP'NİN OYU SON 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

MHP'nin oyunun uzun yıllardır görülmeyen bir seviyeye gerilediğini belirterek, “Bu ay partiyi yüzde 4,4 ölçtük. Son 25 yılın en düşük seviyesi” dedi. Bu düşüşün MHP tabanının sürece verilen desteğe tam anlamıyla onay vermemesinden kaynaklandığını söyledi.

DEM PARTİ SEÇMENİN YÖNELİMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Araştırmanın en kritik bulgularından biri de DEM Parti seçmeninin yönelimi oldu. Kendisini DEM Partili olarak tanımlayan seçmenlerin yalnızca yüzde 18,8’i bir sonraki seçimde iktidara oy verebileceğini söylerken, yüzde 49,4’ü muhalefeti tercih edeceğini belirtti. Bayrakçı, “Bu süreç MHP veya AK Parti tarafından başlatılmış olsa bile DEM Parti seçmeninin iktidara yöneldiğine dair bir tablo görünmüyor.” dedi.

Peki SONAR Araştırma'nın yaptığı anket çalışmasına göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

Bayrakçı, seçim anketinin sonuçlarını da paylaştı.

"Görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldığında" partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 35,3

AK Parti: Yüzde 33,8

DEM Parti: Yüzde 10,1

İYİ Parti: Yüzde 5,8

MHP: Yüzde 4,4

Zafer: Yüzde 4,3

Yeniden Refah: Yüzde 2,4

Anahtar: Yüzde 2,1

Diğer: Yüzde 1,8

