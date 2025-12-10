HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Büyükçekmece'deki adliye soygununda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan milyonluk soygun Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Filmlere konu olacak olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Daha önce şüpheli Erdel Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Soyguna ilişkin yeni gözaltılar da oldu ve toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Büyükçekmece'deki adliye soygununda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan milyonluk soygunu konuşuyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine sorumlu cumhuriyet savcısı durumdan şüphelendi ve kasaların açılmasını istedi.

Büyükçekmece deki adliye soygununda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 13 e yükseldi 1

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Büyükçekmece deki adliye soygununda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 13 e yükseldi 2

ERDAL TİMURTAŞ, EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI

Şüpheli Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.

Büyükçekmece deki adliye soygununda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 13 e yükseldi 3

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından harekete geçen ekipler firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

MİLYONLUK SOYGUNDA YENİ GELİŞME! GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Milyonluk soygunla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fas'ta nedeni bilinmeyen facia: En az 19 ölüFas'ta nedeni bilinmeyen facia: En az 19 ölü
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte birleştiler! "Basit bir deprem değil"Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte birleştiler! "Basit bir deprem değil"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece soygun Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.