Büyükçekmece'deki adliye soygununda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan milyonluk soygunu konuşuyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine sorumlu cumhuriyet savcısı durumdan şüphelendi ve kasaların açılmasını istedi.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

ERDAL TİMURTAŞ, EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI

Şüpheli Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından harekete geçen ekipler firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

MİLYONLUK SOYGUNDA YENİ GELİŞME! GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Milyonluk soygunla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.