İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bu sabah saat 07.30 sıralarında Menderes ilçesi Çamönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Alpat (63) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen V.Ö. (25) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Cemalettin Alpat’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü V.Ö. ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İzmir
