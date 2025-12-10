HABER

Nvidia, çiplerine "konum doğrulama" getiriyor: Hangi ülkede kullanıldığı görülebilecek

Nvidia'nın çip kaçakçılığıyla mücadele için bir konum doğrulama teknolojisi geliştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre bu teknoloji, Nvidia çiplerinin hangi ülkede çalıştığını gösterebilecek.

Nvidia, çiplerine "konum doğrulama" getiriyor: Hangi ülkede kullanıldığı görülebilecek
Enes Çırtlık

Yapay zekâ çiplerine getirilen ihracat kısıtlamaları, ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin en kritik cephelerinden biri hâline geldi. Bu donanımların kaçak yollarla yasaklı ülkelere ulaştırılması, Washington yönetiminin en büyük endişelerinden biri olurken, küresel yapay zekâ yarışının merkezinde yer alan Nvidia'nın dikkat çeken bir teknoloji geliştirdiği iddia edildi.

'NVIDIA KONUM DOĞRULAMA TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRDİ'

Reuters'ın yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Nvidia, çiplerinin hangi ülkede çalıştığını gösterebilecek bir konum doğrulama teknolojisi geliştirdi. Bu adım, yapay zekâ çiplerinin ihracatının yasak olduğu ülkelere kaçak yollardan sokulmasını engellemeye yardımcı olabilir.

Nvidia’nın son aylarda kapalı kapılar ardında gösterimini yaptığı ancak henüz yayımlamadığı bu özellik, müşterilerin kurabileceği yazılım tabanlı bir seçenek olacak. Kaynakların iddiasına göre bu yazılım, şirketin grafik işlem birimlerinin (GPU) “gizli bilgi işlem” (confidential computing) olarak bilinen yeteneklerinden yararlanacak.

Nvidia, çiplerine "konum doğrulama" getiriyor: Hangi ülkede kullanıldığı görülebilecek 1

GECİKMEDEN KONUM BİLGİSİNİ ALACAK

Bir Nvidia yetkilisine göre yazılım, çip ile Nvidia tarafından işletilen sunucular arasındaki iletişimdeki zaman gecikmesini kullanarak, diğer internet tabanlı hizmetlerin sağlayabildiğine benzer düzeyde bir konum bilgisi sunacak.

Söz konusu özellik ilk olarak Nvidia'nın en yeni “Blackwell” çiplerinde kullanıma sunulacak. Ancak Nvidia yetkilisine göre, Nvidia önceki nesiller için de seçenekleri değerlendiriyor.

Kamuya sunulması hâlinde Nvidia’nın konum doğrulama çözümü, Beyaz Saray’dan ve ABD Kongresi’ndeki iki büyük partiden gelen çağrılara yanıt niteliği taşıyabilir. Bu çağrılar, yapay zekâ çiplerinin satışının kısıtlandığı Çin’e ve diğer ülkelere kaçak yollardan gönderilmesini engelleyecek önlemler alınması yönündeydi.

