Gizemli yolculuk: Musk'ın şirketi SpaceX, uzaya 'gizli yük' götürdü

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, ABD'den fırlattığı Falcon 9 roketiyle bu kez "gizli bir yükü" yörüngeye taşıdı. Yükün ne olduğu bilinmezken, gizemli yolculuk dikkatleri üzerine çekti.

SPACEX, NRO’NUN 'GİZLİ YÜKÜ'NÜ UZAYA FIRLATTI

AA'da yer alan bilgiye göre, SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketi, Florida, Cape Canaveral’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından fırlatıldı.

Ancak SpaceX’e ait Falcon 9 roketi, Florida, Cape Canaveral’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından motorlarını sıradan bir yükü değil, "gizli bir yükü" yörüngeye taşımak üzere ateşledi.

Gizli yükün sahibi ise Ulusal Keşif Ofisi (NRO) idi.

Peki nedir bu Ulusal Keşif Ofisi?

ULUSAL KEŞİF OFİSİ (NRO) NEDİR, NE GÖREV YAPAR?

Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu bir istihbarat birimi. Ülkenin istihbarat uydularını tasarlayan, inşa eden, fırlatan ve işleten en kritik ve gizli devlet kurumlarından biri olarak nitelendiriliyor.

İKİNCİ NRO MİSYONU

Sonuç olarak, gizli yükün kime ait olduğu biliniyor ancak ne olduğu gizemini koruyor.

Ancak bildiğimiz bir şey daha var. O da görevin, Ağustos 2020’de verilen Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma (NSSL) Faz 2 sözleşmesi kapsamında SpaceX tarafından gerçekleştirilen ikinci NRO misyonu olma özelliğini taşıdığı.