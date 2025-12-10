HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Gizemli yolculuk: Musk'ın şirketi SpaceX, uzaya 'gizli yük' götürdü

Dünya, yine Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in roket fırlatmalarından birine tanıklık etti. Şirkete ait bir roket, Florida'daki Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan uzaya fırlatıldı. Ancak bu fırlatmayı sıradan SpaceX fırlatmalarından ayıran 'gizli' bir durum var. İşte detaylar...

Gizemli yolculuk: Musk'ın şirketi SpaceX, uzaya 'gizli yük' götürdü
Enes Çırtlık

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, ABD'den fırlattığı Falcon 9 roketiyle bu kez "gizli bir yükü" yörüngeye taşıdı. Yükün ne olduğu bilinmezken, gizemli yolculuk dikkatleri üzerine çekti.

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 1

SPACEX, NRO’NUN 'GİZLİ YÜKÜ'NÜ UZAYA FIRLATTI

AA'da yer alan bilgiye göre, SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketi, Florida, Cape Canaveral’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından fırlatıldı.

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 2

Ancak SpaceX’e ait Falcon 9 roketi, Florida, Cape Canaveral’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından motorlarını sıradan bir yükü değil, "gizli bir yükü" yörüngeye taşımak üzere ateşledi.

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 3

Gizli yükün sahibi ise Ulusal Keşif Ofisi (NRO) idi.

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 4

Peki nedir bu Ulusal Keşif Ofisi?

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 5

ULUSAL KEŞİF OFİSİ (NRO) NEDİR, NE GÖREV YAPAR?

Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu bir istihbarat birimi. Ülkenin istihbarat uydularını tasarlayan, inşa eden, fırlatan ve işleten en kritik ve gizli devlet kurumlarından biri olarak nitelendiriliyor.

İKİNCİ NRO MİSYONU

Sonuç olarak, gizli yükün kime ait olduğu biliniyor ancak ne olduğu gizemini koruyor.

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 6

Ancak bildiğimiz bir şey daha var. O da görevin, Ağustos 2020’de verilen Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma (NSSL) Faz 2 sözleşmesi kapsamında SpaceX tarafından gerçekleştirilen ikinci NRO misyonu olma özelliğini taşıdığı.

Gizemli yolculuk: Musk ın şirketi SpaceX, uzaya gizli yük götürdü 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta bazı köy yolları ve geçitler yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldıBayburt’ta bazı köy yolları ve geçitler yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
HUAWEI GT 6’da büyük fırsat!HUAWEI GT 6’da büyük fırsat!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay Elon Musk Florida SpaceX roket abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.