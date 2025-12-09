HABER

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı 1

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI İLE YOĞUN BAKIMA ALINDI"

“Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanemiz 'Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine tedavisi 'Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı 2

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Mevcut durumda hastamızın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak devam ettirilmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.”

Başhekim Saka, kritik süreçte gelişmelerin hastane tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

(DHA)

09 Aralık 2025
09 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
