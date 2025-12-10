HABER

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Gaziantep'te ekipler fuhuş yapılan evler için harekete geçti. 21 şüpheli operasyonlarda gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerden birinde fuhuş yapanlar için yazılan not dikkatlerden kaçmadı. Notlardaki, "Ötersen cezası var" ifadeleri dikkat çekti.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Baskın yapılan adreslerde duvarlara polise ihbar edilmemesi için yazılan, "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" şeklindeki yazılar ise dikkat çekti.

21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, fuhşa teşvik ve aracılık etme-zorlama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere koçbaşı ile baskın yapılarak 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"POLİSE ÖTERSEN CEZASI VAR"

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ile suç unsuru malzemelere el konulurken, fuhuş yuvası olarak kullanılan bir adreste broşüre yazılarak duvara asılan, 'Polise konuşursan 25 bin sana, 25 bana para cezası var. Sakın konuşma. Soran olursa daire bakmaya geldim. Polise ötersen 26 bin TL cezası var. Polise ötme, polise ötersen kişi başı 26 bin TL cezası var' şeklindeki ifadeler ise pes dedirtti.

14'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon sonucunda bir yağma olayı da aydınlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

