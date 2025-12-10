HABER

AK Partili vekilden bahis soruşturmasına 'Eskişehirspor' tepkisi: "Tam da bu hafta mı beklendi?"

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı gündemdeki yerini koruyor. Çok sayıda hakem ve futbolcunun adının karıştığı skandala Eskişehirspor’da forma giyen amatör lisanslı 7 futbolcu da karıştı. Eskişehirsporlu 7 ismin disipline sevk edilmesinden sonra açılamada bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, zamanlama vurgusu yaptı ve "Eskişehirspor’un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncumuza birden ceza veriliyor. Tam da bu hafta mı beklendi?" dedi.

Bahis soruşturması Türk futbolunda adeta bomba etkisi yarattı. Yürütülen soruşturma kapsamında; Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak gibi isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

197 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN 7 FUTBOLCU LİSTEDE

Eskişehirspor’da forma giyen amatör lisanslı 7 oyuncu da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hatipoğlu, duruma tepki gösterdi. Hatipoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirspor’un liderle oynayacağı maç öncesi 7 oyuncumuza birden ceza veriliyor. Sezonun belki de en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi, soruyorum! Kimin ne zaman cezalı olacağı belli değil, 3. Lig’de her iş keşmekeş. Derhal adil ve düzenli bir ceza takvimi uygulanmalıdır. Biz, suçlu cezasını çekmesin demiyoruz; ancak verilen cezalar üzerinden ligin dizayn edilmesi kabul edilemez. Bu konunun takipçisi olacağımı ve kulübümüze yapılan haksızlıkla mücadele edeceğimi de tüm kamuoyuna bildiririm" ifadeleri yer aldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

