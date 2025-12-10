CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı!

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşmeleri, yoğun tartışmaların ardından tamamlandı. Görüşmelerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uzun süren mesainin ardından her iki bakanlığın bütçesi Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edildi.

OYLAMA BİTTİ ORTAM DEĞİŞTİ

Oylamanın tamamlanmasıyla birlikte Genel Kurul salonunda farklı bir hareketlilik yaşandı. iktidar sıralarındaki milletvekilleri, bütçeleri kabul edilen iki bakanı tebrik etmek için adeta kürsüye akın etti.

Bakan Tunç ve Bakan Fidan’ı kutlamak isteyen AK Partili vekiller, Meclis kürsüsü önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

Tebrik faslının ardından bu kez hatıra fotoğrafı hareketliliği başladı.

Sayıları giderek artan AK Partili milletvekilleri, bakanlarla birlikte aynı karede yer alabilmek için yer kapmaya çalıştı.

Nefes'te yer alan habere göre kalabalık nedeniyle fotoğrafı çekecek bir isim bulunamayınca devreye bu kez muhalefet sıralarından bir milletvekili girdi.

CHP'Lİ VEKİL HAREKETE GEÇTİ

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yoğun kalabalığın talebi üzerine cep telefonunu alarak bütçe hatırası fotoğrafını çekti.

Ardından bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte bir de selfie çekti. Bazı AK Partili vekiller Sibel Suiçmez'e alkışlarıyla karşılık verdi.