HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!

Feci kaza Malatya'da yaşandı. Hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken 1 kişi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!

Feci kaza, sabah saatlerinde Malatya-Akçadağ kara yolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Nuri Taşkanat'ın (39) kullandığı 38 YD 898 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hakan Ö.'nün kullandığı 38 AHY 083 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

3 KİŞİ CAN VERDİ!

Malatya da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! 1

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! 2

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Taşkanat ile yanındaki Saadet Taşkanat'ın (66) yaşamını yitirdiğini, Rukiye Sarımermer'in (78) yaralandığını belirledi. Sarımerer, ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisinde tedaviye alınan Sarımermer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Malatya da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! 3

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü Hakan Ö., gözaltına alındı.

Malatya da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! 4

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti! 5

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fas'ta nedeni bilinmeyen facia: En az 19 ölüFas'ta nedeni bilinmeyen facia: En az 19 ölü
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte birleştiler! "Basit bir deprem değil"Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı görüşte birleştiler! "Basit bir deprem değil"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.