HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı

Kadıköy’de bir inşaat şantiyesinde açılan çukura düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı

Olay, saat 10.45 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak’ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye sahasında çalışan bir işçi, alanda bulunan çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı 1

Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı 2

Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı 3

Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da 13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildiSamsun’da 13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi
LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.