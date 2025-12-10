HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sebebi kokarca! Nadir görülen vaka: Böbrek naklinin ardından kuduzdan öldü

ABD'nin Michigan eyaletinde böbrek nakli olan adam, 'son derece ender görülen bir tıbbi' olay nedeniyle hayatını kaybetti. Böbreğin donörünün hayattayken yavru bir kediyi korumaya çalışırken bir kokarca tarafından tırmalandığı ortaya çıktı. Böbrek nakli olan adam, ameliyatın ardından hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), olayın ülkedeki dördüncü transplant kaynaklı kuduz vakası olduğunu açıkladı.

Sebebi kokarca! Nadir görülen vaka: Böbrek naklinin ardından kuduzdan öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) raporuna göre, Michiganlı hasta Aralık 2024'te Ohio'da böbrek nakli ameliyatı oldu. Operasyonun ardından yaklaşık beş hafta sonra titreme, bacaklarda güçsüzlük, bilinç bulanıklığı ve idrar kaçırma gibi belirtiler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan hasta kısa süre sonra öldü. Otopsi sonuçları, ölüm nedeninin kuduz olduğunu doğruladı.

Sebebi kokarca! Nadir görülen vaka: Böbrek naklinin ardından kuduzdan öldü 1

İLK ÖRNEKLER NEGATİF ÇIKTI

Hastanın herhangi bir hayvanla teması yokken donörün birkaç ay önce yavru bir kediyi korumaya çalışırken kokarcayla boğuştuğu ve bacağında kanayan bir çizik oluştuğu ortaya çıktı. Doktorlar donörün, olaydan yaklaşık beş hafta sonra nörolojik belirtiler göstermeye başlamış; yutma güçlüğü, halüsinasyonlar, yürüme bozukluğu yaşadığını öğrendi.

Sebebi kokarca! Nadir görülen vaka: Böbrek naklinin ardından kuduzdan öldü 2

Evinde bilinci kapalı bulunan donör, hastaneye kaldırıldı ancak günler sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlanan donörün böbreklerinden birinin, alıcıda kuduz geliştirdiği ortaya çıktı. CDC raporunda, laboratuvar örneklerinin ilk testlerde negatif çıkmasına rağmen böbrek dokusundan alınan biyopsilerde yarasa kaynaklı bir kuduz virüsü suşu tespit edildiği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da acı olay! Sahilde erkek cesedi bulunduBursa'da acı olay! Sahilde erkek cesedi bulundu
Gözaltına alınmışlardı! Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli adliyeye sevk edildiGözaltına alınmışlardı! Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kuduz ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.