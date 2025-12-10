Sebebi kokarca! Nadir görülen vaka: Böbrek naklinin ardından kuduzdan öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) raporuna göre, Michiganlı hasta Aralık 2024'te Ohio'da böbrek nakli ameliyatı oldu. Operasyonun ardından yaklaşık beş hafta sonra titreme, bacaklarda güçsüzlük, bilinç bulanıklığı ve idrar kaçırma gibi belirtiler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan hasta kısa süre sonra öldü. Otopsi sonuçları, ölüm nedeninin kuduz olduğunu doğruladı.

İLK ÖRNEKLER NEGATİF ÇIKTI

Hastanın herhangi bir hayvanla teması yokken donörün birkaç ay önce yavru bir kediyi korumaya çalışırken kokarcayla boğuştuğu ve bacağında kanayan bir çizik oluştuğu ortaya çıktı. Doktorlar donörün, olaydan yaklaşık beş hafta sonra nörolojik belirtiler göstermeye başlamış; yutma güçlüğü, halüsinasyonlar, yürüme bozukluğu yaşadığını öğrendi.

Evinde bilinci kapalı bulunan donör, hastaneye kaldırıldı ancak günler sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organları bağışlanan donörün böbreklerinden birinin, alıcıda kuduz geliştirdiği ortaya çıktı. CDC raporunda, laboratuvar örneklerinin ilk testlerde negatif çıkmasına rağmen böbrek dokusundan alınan biyopsilerde yarasa kaynaklı bir kuduz virüsü suşu tespit edildiği bildirildi.