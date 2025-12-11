HABER

İstanbul'da polis memuru şehit edilmişti! 5 kişi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen narkotik operasyonunda Polis Memuru Emre Albayrak’ın şehit edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde 8 Aralık günü sabah saat 07.30’da meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda baskın yapılan evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Çıkan çatışmada polis memurunu şehit eden saldırgan R.A. (35) öldürülürken, saldırganlardan Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı.

Şehit polis memuru Emre Albayrak

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A., Rabia A., Simge A. ve Çetin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 5 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından, ayrıca Rabia A., Simge A. ve Çetin A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da tutuklandı.

11 Aralık 2025
11 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
