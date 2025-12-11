Yer: Bursa! Evde 4 silah ve 600 mermi ele geçirildi

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Evdeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 600 mermi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındığı sırada yakınları polise direnince bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kalabalık polis tarafından dağıtılırken sokakta güvenlik önlemi alındı. Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyorKaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır