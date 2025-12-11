HABER

Meclis'te taciz iddiasında yeni gelişme! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TBMM’de stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden mağdure D.K.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği, kurumda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından sunulan şikayet dilekçesi üzerine idari soruşturma başlatıldığını ve bir kamu personelinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

TBMM'DEN AÇIKLAMA

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır" denildi.

TUTUKLANDI

Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden mağdure D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı. (DHA)Kaynak: DHA

