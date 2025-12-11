HABER

Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefini açıkladı! Çağrıda bulundu: "Birlikte hareket etmeliyiz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya yaptığı son açıklamada Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Öte yandan NATO Genel Sekreteri, Rusya'ya karşı ortak hareket etme çağrısı yaparken Putin'in bir sonraki hedefini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Putin, kibrinin bedelini kendi halkının kanıyla ödüyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.

"SÜREÇ TAMAMLANDI"

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesi yer aldı.

Rusya nın Ukrayna dan sonraki hedefini açıkladı! Çağrıda bulundu: "Birlikte hareket etmeliyiz" 1

RUSYA'NIN BİR SONRAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı (MSC) tarafından düzenlenen "Berlin'de MSC" başlıklı programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Rutte, "Bugün burada NATO’nun bulunduğu konumu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için bulunuyorum. Bunu yapmak için ise tehdidin ne olduğunu net bir şekilde hakim olmamız gerekiyor. Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz" ifadelerini kullandı.

Rusya nın Ukrayna dan sonraki hedefini açıkladı! Çağrıda bulundu: "Birlikte hareket etmeliyiz" 2

Bu yıl NATO’yu güçlendirmek için önemli kararlar alındığını ve ittifak genelinde savunma harcamaları ve savunma üretimini artırma konusunda anlaşma sağlandığını ifade eden Rutte, "Çokları aciliyet hissetmiyor. Birçok kişi de zamanın bizden yana olduğuna inanıyor. Değil. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Müttefik ülkeler, savunma harcamalarını ve üretimi hızla artırmalı. Silahlı kuvvetlerimizin bizi güvende tutmak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olması gerekiyor. Ve Ukrayna’nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olması gerekiyor. Şimdi! Hükümetlerimizin, parlamentolarımızın ve vatandaşlarımızın bu konuda birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.

"PUTİN KİBRİNİN BEDELİNİ KENDİ HALKININ KANIYLA ÖDÜYOR"

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 2022’den bu yana Rusya’nın 1,1 milyondan fazla insan kaybı olduğunu vurgulayan Rutte, "Rusya, bu yıl günde ortalama bin 200 asker kaybetti. Bunu bir düşünün. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla zayiat ve sadece bu yıl, günde bin 200 ölü veya yaralı. Putin, kibrinin bedelini kendi halkının kanıyla ödüyor. Rus vatandaşlarını bu şekilde feda etmeye hazırken, bize ne yapmaya hazırdır?" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını savaşa harcadığını vurgulayan Rutte, "Rusya’daki tüm tezgahların yaklaşık yüzde 70’i askeri üretimde kullanılıyor. Vergiler yükseliyor, enflasyon fırlamış durumda ve benzin karneyle dağıtılıyor. Putin’in bir sonraki seçim kampanyası sloganı, 'Rusya’yı yeniden zayıf yap' olmalı" diye konuştu.

Rusya nın Ukrayna dan sonraki hedefini açıkladı! Çağrıda bulundu: "Birlikte hareket etmeliyiz" 3

"YÜZDE 80'İ ÇİNDE ÜRETİLİYOR"

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını sürdürebilmesinin Çin sayesinde mümkün olduğunu savunan Rutte, "Çin, Rusya’nın yaşam hattı. Çin, müttefiki Rusya’nın Ukrayna’da kaybetmesini engellemeye çalışıyor. Çin’in desteği olmadan Rusya bu savaşı sürdüremezdi. Örneğin, Rus dronlarındaki ve diğer sistemlerindeki kritik elektronik bileşenlerin yüzde 80’i Çin’de üretiliyor. Yani Kiev’de ve Harkov’da siviller öldüğünde, onları öldüren silahların içinde çoğu zaman Çin teknolojisi bulunuyor" dedi.

"Ukrayna’nın güvenliği, bizim güvenliğimizdir" ifadelerini kullanan Rutte, "NATO’nun savunması, şimdilik dayanabilir. Ancak ekonomisi tamamen savaşa entegre olmuş olan Rusya, beş yıl içinde
NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir" diye konuştu.

Rusya’nın zaten gizli bir saldırı kampanyası yürüttüğünü ve sabotaj hedefi listesinin sadece kritik altyapı, savunma sanayi ve askeri tesislerle sınırlı olmadığını söyleyen Rutte, "Ticari depolara ve alışveriş merkezlerine saldırılar oldu. Paketlerin içinde gizlenmiş patlayıcılar. Polonya şu anda demiryolu ağına yönelik sabotajı soruşturuyor. Bu yıl Rusya’nın hava sahası ihlallerinin pervasızca arttığına şahit olduk. Polonya ve Romanya üzerinde uçan dronlar ve Estonya üzerindeki savaş uçakları bunlardan bazıları. Bu tür olaylar, hayatları tehlikeye atıyor ve tırmanma riskini artırıyor" dedi.

Rusya nın Ukrayna dan sonraki hedefini açıkladı! Çağrıda bulundu: "Birlikte hareket etmeliyiz" 4

"ÇATIŞMA KAPIMIZDA"

  1. asrın ilk çeyreğinin sonunda savaşların artık uzaktan yürütülmediğini söyleyen Rutte, "Çatışma kapımızda. Rusya, savaşı Avrupa’ya geri getirdi. Dedelerimizin ve onların dedelerinin katlandığı boyuttaki savaşa hazırlıklı olmalıyız. Bunu hayal edin; her eve, her iş yerine ulaşan bir çatışma. Yıkım, toplu seferberlik ve milyonlarca yerinden edilmiş insan. Yaygın acı ve aşırı kayıplar. Bu düşünceler dehşet verici. Ama taahhütlerimizi yerine getirirsek, bu trajediyi önleyebiliriz" dedi.
11 Aralık 2025
11 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

