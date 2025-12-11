Birçok otomobilde onun imzası var! Ünlü tasarımcı, insanların sıkılacağı araç tipini açıkladı

Otomobil dünyasında son yılların en büyük trendi tartışmasız SUV ve crossover patlaması oldu. Neredeyse her segmentte yerden yükseltilmiş, “macera ruhlu” modellerle dolup taşan pazar, markaların tasarım dilini bile baştan şekillendirdi desek her yerde yanlış bir şey söylemeyiz.

Ancak lüks otomobil üreticisi Genesis'in Tasarım Direktörü ve Hyundai Group'un Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Luc Donckerwolke, bu yükselişin sonsuza kadar sürmeyeceği düşüncesinde.

"İNSANLAR SUV'LERDEN SIKILACAK"

Motor1'de yer alan habere göre, Luc Donckerwolke, insanların SUV'lerden sıkılacağını düşünüyor.

Skoda Octavia’dan Lamborghini Murciélago’ya kadar pek çok farklı modeli çizen Donckerwolke’a göre, crossover çılgınlığı eninde sonunda sona erecek.

Peru doğumlu tasarımcı, SUV’lerin bir doygunluk noktasına ulaşacağını ve ardından talebin soğumaya başlayacağına inanıyor.

"DİĞERLERİ YENİDEN CAZİP OLACAK"

İşte Donckerwolke'ın dikkat çeken o sözleri:

"Şu anda, diyelim ki, SUV'lerde bir çoğalma mevcut. Ve bu hızlı büyüme bir doygunluk yaratacak. İşte o zaman diğer otomobil tipleri yeniden cazip hale gelecek."