Afyonkarahisar'da korkunç olay! Ölü bulunan zihinsel engellinin vücuduna bulundu

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Kadir Aktaş (65), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, zihinsel engelli oğlu Hıdır Aktaş'ın hareket etmediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Hıdır Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba Kadir Aktaş, kardeşi Bekir Aktaş (45) ile eşi Hatice Aktaş (44) gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hıdır Aktaş'ın, Bolvadin Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Aktaş'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu belirlendi. Hıdır Aktaş'ın babası Kadir Aktaş, kardeşi Bekir Aktaş ile eşi Hatice Aktaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hıdır Aktaş'ın cenazesi ise köy mezarlığında toprağa verildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır