Gülhan'ı katletmişti! Eski sevgilisi tutuklandı

Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş, arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden 3 gün önce sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Taş, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

4 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Olay öncesi cinayet şüphelisi Mehmet S. hakkında Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca ısrarlı takip ve tehdit suçlarından 2024 yılında kamu davası açıldığı ortaya çıktı. Şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri uygulanması için yapılan başvurunun ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu belirtildi.

Öte yandan olay sonrası kendisini de yaralayan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.