Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Esneklik, yastıklama ve dayanıklılık tek modelde: Under Armour Charged Assert 10 ayakkabının fiyatı şimdi düştü!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esneklik, yastıklama ve dayanıklılık tek modelde: Under Armour Charged Assert 10 ayakkabının fiyatı şimdi düştü!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde ne yaparsak yapalım ayaklarımız bütün yükümüzü taşıyor. Uzun yürüyüşler, işe yetişme telaşı veya toplu taşıma beklemek… Tüm bu koşuşturmada farkında olmadan en çok yorulan yer ayaklarımız oluyor. Dengeyi koruyan, ayağı saran ve doğru basışı destekleyen bir ayakkabıysa sadece o anki konforunuzu değil ayak sağlığınızı da koruyor. Doğru taban ve nefes alabilen iç yapısıyla her adımda hem güven hem rahatlık veren Under Armour ayakkabı indirime girmişken değerlendirmeden geçmeyin!

Ayak sağlığı çoğu zaman göz ardı edilse de iyi bir ayakkabının farkı günün sonunda hissedilir. Sert zeminlerde yürürken oluşan baskıyı azaltan, ayağın doğal yapısını alan bir tasarım, hem duruşu korur hem de yorgunluğu minimuma indirir. Yürümek, hareket etmek ya da sadece günlük işleri yapmak fark etmez, her adımda sizi destekleyen bir ayakkabının konforu başka hiçbir şeyde yoktur. Bugün ayaklarınıza hak ettiğini vermek için doğru zaman çünkü Under Armour ayakkabı şimdi avantajlı fiyatıyla satışta.

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Under Armour indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Her adımda maksimum destek arayanlar için: Under Armour Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Esneklik, yastıklama ve dayanıklılık tek modelde: Under Armour Charged Assert 10 ayakkabının fiyatı şimdi düştü! 1

Hafifliğiyle dikkat çeken bu model, nefes alabilen file üst kısım ve dayanıklılığı artıran sentetik yüzeylerle ayağı sararak uzun süreli rahatlık sağlar. Yumuşak EVA tabanlığıyla her adımda konfor hissini güçlendirirken Charged Cushioning® orta tabanı, basınca duyarlı köpük yapısıyla enerji dönüşünü hızlandırır ve dayanıklılığı artırır. Darbe alan bölgelerde yer alan sağlam kauçuk dış tabanıysa gereksiz ağırlığı ortadan kaldırarak daha hafif ve dengeli bir deneyim yaşatır. Bu özellikleriyle Charged Assert 10, esneklik, yastıklama ve çok yönlülüğü bir arada isteyenler için mükemmel bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı genel olarak kaliteli bir hissiyat veriyor yıllardır diğer bildiğimiz kafa markaları kullanıyorum bu ayakkabının onlardan hiç bir eksiği yok aynı segment ayakkabı, elinize alınca anlıyorsunuz. Ben çok beğendim. File kısmı öyle kalitesiz değil oldukça iyi görünüyor iç kısımda süngerimsi yumuşak bir astar var sanırım uzun vadeli olacak bu ayakkabı, kolay delinebilecek bir file değil çünkü."
  • "Beden diğerlerine göre 1 numara küçük, yani alırken 1 numara büyük alınız. Ve çok kaliteli bir ürün, özellikle topuk arka tarafının deri olması giyip çıkarırken ki deformeyi önlemek açısından çok güzel."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Esneklik, yastıklama ve dayanıklılık tek modelde: Under Armour Charged Assert 10 ayakkabının fiyatı şimdi düştü! 2

Bu içerik 28 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

 Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

 Viral olan hava temizleyici indirimde!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

 Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

 Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

 Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

 Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

 Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

 Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

 İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

 Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

 Stilinizi yükseltecek premium saatte fırsat başladı!

Stilinizi yükseltecek premium saatte fırsat başladı!

 Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
under armour under armour ayakkabı under armour erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

ŞOK'tan çocukları sevindirecek hafta sonu fırsatları!

ŞOK'tan çocukları sevindirecek hafta sonu fırsatları!

Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Stilinizi yükseltecek premium saatte fırsat başladı!

Stilinizi yükseltecek premium saatte fırsat başladı!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Tam stok yapmalık fırsat!

Tam stok yapmalık fırsat!

Tam stok yapmalık fırsat!

Tam stok yapmalık fırsat!

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

1 saat yanından ayrıldı, geri döndüğünde yaşlı adamı ölü olarak buldu

Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar

Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar

Alevlere teslim olan 6 ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan 6 ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

Zehir taciri polisten kaçarken kaza yaptı: Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Zehir taciri polisten kaçarken kaza yaptı: Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Su dolu kuyuya düşen 2 köpeği itfaiye kurtardı

Su dolu kuyuya düşen 2 köpeği itfaiye kurtardı

Arkadaşının evinde bulunan Bennur ailesine teslim edildi

Arkadaşının evinde bulunan Bennur ailesine teslim edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.