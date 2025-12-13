HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nevşehir'de 920 kiloluk kabak çekirdeği hırsızlığı

Nevşehir'de 920 kilo kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Nevşehir'de 920 kiloluk kabak çekirdeği hırsızlığı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Köyü’nde F.E. ve F.G.’ye ait depolardan piyasa değeri 115 bin TL olan 920 kilo kabak çekirdeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde bir otomobil tespit edildi.

Otomobilin kiralık olduğu, H.S. isimli şüphelinin kiraladığı otomobille R.D. ve Y.S. ile söz konusu depoya gittiği belirlendi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye hakim karşısına çıkan şüphelilerden R.D. ve Y.S. tutuklanırken, H.S. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siverek'te çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendiSiverek'te çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
BM ve Lübnan ordusunun devreye girmesiyle İsrail güneydeki bina için saldırı tehdidini askıya aldıBM ve Lübnan ordusunun devreye girmesiyle İsrail güneydeki bina için saldırı tehdidini askıya aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kabak çekirdeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.