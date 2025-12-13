HABER

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy'un soruşturması devam ederken gündeme bomba gibi düşecek yeni bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki bir kadın spiker soruşturma kapsamında ifade verdi. Kadın spikerin ifadesinde yazanlar ise şaşkına çeviriyor. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy, parayı rulo yapıp kokain içmiş... Ayrıca kadın spiker Ersoy ile üçlü ilişki yaşadığını da ifade etti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları dikkat çekti.

Kadın spikerin ifadesinden öne çıkanlar şu şekilde:

"HEM BEBEK HEM DE ETİLER'DE İKİ AYRI EVİ KULLANIRDI"

"Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı.

Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik.

O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık.

Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı.

Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.

ŞOKE EDEN "ÜÇLÜ İLİŞKİ" İTİRAFI

Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık.

"PARAYI RULO YAPARAK KOKAİN İÇTİLER"

Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler."

