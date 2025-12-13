Uçaklarda 'gözle görülmeyen' tehdit! DSÖ'den 'yüksek' uyarısı

Yeni bir araştırma, uçak yolcularının özellikle uçağa biniş, taksi ve iniş süreçlerinde aşırı yüksek seviyelerde ultra ince partikül kirliliğine maruz kaldığını ortaya koydu. Ölçümler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) "yüksek" olarak tanımladığı sınırların iki katından fazla değerlere işaret ediyor.

ÖLÇÜMLER TİCARİ UÇUŞLARDA YAPILDI

Fransız araştırmacılar, geliştirdikleri taşınabilir ölçüm cihazlarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı’ndan farklı Avrupa şehirlerine yapılan ticari uçuşlara yerleştirdi. Cihazlar, kabinin ön sıralarındaki koltuklara ve servis alanlarına konuldu.

GÖRÜNMEYEN AMA ETKİLİ KİRLETİCİLER

Ultra ince partiküller çıplak gözle görülemiyor ve geleneksel hava kalitesi izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi zor olduğu için mevcut yasal düzenlemelerin dışında kalıyor. Buna karşın sağlık üzerindeki etkilerinin ciddi olabileceği vurgulanıyor.

HAVADA TEMİZ, YER KİRLİ

Araştırmaya göre uçak seyir irtifasına ulaştığında kabin havası belirgin biçimde temizleniyor. Ancak motorların çalıştığı uçağa biniş anı ve taksi sürecinde kirlilik hızla yükseliyor. İniş sırasında da benzer bir artış gözleniyor.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI: HAVALİMANI ÇEVRESİ

Bilim insanları, iniş esnasındaki artışın havalimanları çevresindeki yoğun kirleticilerden ve uçuş koridorlarına yakın bölgelerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Çalışma, uçak motorlarından çıkan karbon gibi kirleticilerin de yerdeyken en yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor.

ÇEVRE YERLEŞİMLER DE RİSK ALTINDA

Ultra ince partiküller yalnızca uçak içinde değil, havalimanı çevresindeki yerleşim alanlarında da yüksek seviyelerde ölçüldü. Charles de Gaulle Havalimanı’na 1 kilometre mesafedeki değerler, Paris’in en işlek çevre yollarındaki kirliliğe yakın çıktı.

UZMANLARDAN UYARI

Araştırmacılar, ultra ince partiküllerin düzenlemeler kapsamına alınması ve havalimanlarında yer operasyonları sırasında maruziyeti azaltacak önlemlerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.