İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Katıldığı programda açıklamış

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.

Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VASİYETİ ORTATA ÇIKTI

Ortaylı'nın vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken Ortaylı'nın katıldığı bir programda vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

"Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna Ortaylı, "Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem." dedi.