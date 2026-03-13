İsrail basınına göre ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 13. gününe girdi. İran'da Ali Hamaney saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti, yerine oğul Mücteba Hamaney geçti. Savaşın ne zaman sonlanacağı sorusu yanıtını ararken İsrail basını, "İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek için bir hafta süre tanıdığını" ileri sürdü. Diğer yandan Trump'tan da kritik bir açıklama geldi.

Mustafa Fidan

Israel Hayom gazetesinin bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceğine işaret edildi.

İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA: "ABD BİR HAFTA SÜRE VERDİ"

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin İsrail'e saldırıları sonuçlandırması için sadece bir hafta süre tanıdığını iddia etti.

Rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade eden kaynak, bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti.

"SAVAŞIN ABD İLE İSRAİL'DEN ALGILANIŞI ÇOK FARKLI"

Üst düzey kaynak, savaşın ABD'de nasıl algılandığı ile İsrail'de nasıl algılandığı arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kaynak, Washington'da yetkililerin savaşın petrol fiyatlarına etkisinden endişe duyduğunu, buna karşılık İsrail'in ise savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunu kutladığını belirtti.

HİZBULLAH AÇIKLAMASI: "HAMAS GİBİ HALA AYAKTA"

Kaynak ayrıca Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail'in Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen, örgütün Hamas gibi hâlâ ayakta olduğunu söyledi.

TRUMP: "BUNU KEMİKLERİMDE HİSSETTİĞİMDE ANLAYACAĞIM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Trump, savaşın yakında bitebileceğini söyledi ancak bunun bittiğini ‘bunu kemiklerimde hissettiğimde’ anlayacağını da ekledi.

13 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

