Ermenistan lideri Paşinyan'dan Karabağ itirafı: "Bizim için ölümcül bir hata oldu"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Onu bizim yapan şey neydi? Orada yaşadık, temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine yönelik geçmişteki işgaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Paşinyan, Karabağ’ın "Ermenistan olmadığını" söyledi. Paşinyan, Karabağ’ın Ermenistan ile birleşme hareketine ilişkin, "Karabağ hareketinin bizim için ölümcül bir hata olduğunun belirtilmesi gerekiyor" dedi.

PAŞİNYAN'DAN KARABAĞ HAREKATI YORUMU: "ÖLÜMCÜL HATA"

Ermenistan’ın Karabağ’daki işgalinin sonlandırılmasının ardından ülkesinin toprak kaybettiğine yönelik açıklamaları değerlendiren Paşinyan, "Onu bizim yapan şey neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi" ifadelerini kullandı.

2023 YILINDA KARABAĞ'DAKİ ERMENİ İŞGALİNE SON VERİLDİ

Paşinyan, 2018'de iktidara gelmiş ancak 2020'de 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan'a karşı büyük kayıplar verdikten sonra iç politikada ağır baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Azerbaycan, daha sonra 2023 yılında düzenlediği operasyon ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgaline son vermişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

