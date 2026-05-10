Kanala düşen otomobildeki iki kadını ölümden kurtarmıştı: Hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin sulama kanalına devrilmiş ve otomobildeki iki kadını çevredikler kurtarmıştı. Yaralı iki kadına yardım için kanala giren yabancı uyruklu Mehmet El Mezar (36) yaşamını yitirdi. Olay, cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

KANALA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ İKİ KADINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞTI

Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.’yı gören Mehmet El Mezar, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden El Mezar, suda sürüklenmeye başladı.

Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar halat yardımıyla Mehmet El Mezar'ı sudan çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile El Mezar ve Nimet C ile Rukiye A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet El Mezar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

